Мерзлое дело

В России должен появиться первый межрегиональный индустриальный маршрут «Здесь начинается рабочий день» — экскурсии по промышленным объектам. Соглашение об этом подписали Агентство стратегических инициатив и четыре дальневосточных региона — Амурская и Сахалинская области, Забайкальский и Хабаровский края. В маршрут войдут, например, космодром Восточный, авиационные заводы, инновационные перерабатывающие производства, добывающие компании Дальнего Востока.

Ожидается, что объединение индустриальных возможностей нескольких регионов будет активно способствовать развитию промышленного туризма, что в свою очередь поддержит развитие полярных территорий. Туризм в Арктике как раз набирает обороты. На днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что доходы от этой отрасли за четыре года превысили 12,6 млрд рублей, вдвое выросло количество туроператоров, работающих с областью, а количество классифицированных объектов размещения превысило 150.

И здесь мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: туристы в Арктику едут, а местные жители оттуда уже много лет, по сути, убегают. Население Мурманска с 1980-х годов сократилось вдвое. Новые дома в городе не строятся, потому что в них просто нет необходимости. И хотя зарплаты в регионе не самые низкие, люди понимают, что возможности в основном сосредоточены в центральных областях страны, а не на севере.

Но нам ни в коем случае нельзя оставлять арктические территории. В Арктике сосредоточены месторождения никелевых, железных и алюминиевых руд, апатита, без которого невозможно представить развитие сельского хозяйства, а также алмазов, нефти, природного угля и многого другого. Например, запасов Штокмановского газового месторождения хватило бы на 4–5 лет обеспечения энергопотребления всей Земли. В российской Арктике находится около 106 млрд т условного топлива. Для сравнения, у США — 40 млрд т, а у Канады — 61 млрд.

И на мой взгляд, остановить сокращение численности населения в Заполярье мы можем как раз за счет развития межрегиональных индустриальных маршрутов, создания новых рынков товаров и услуг, а также развития инновационных технологий.

Очевидно, что природные ископаемые важно не только уметь добывать, но и перерабатывать. Палладий в чистом виде можно продать за 2,8 млн рублей за килограмм. Но если превратить его в катализатор, который используется в нефтехимии, то цена сразу вырастет в десять раз. Добывая сырье, но не перерабатывая его, мы просто продаем наши драгоценные запасы по дешевке. Что мешает нам, например, в Мурманске рядом с заводом по добыче нефти построить завод по ее переработке? Для воплощения в реальность таких идей нам нужны высококвалифицированные кадры и внедрение цифровых технологий в производство.

Из этого следует, что профессиями будущего в Арктике станут инженерные специальности, связанные с цифровыми технологиями, — например, оператор беспилотных аппаратов, системный горный инженер и экоаналитик в добывающих отраслях. В сфере транспорта и навигации будут востребованы системные инженеры морской инфраструктуры, операторы систем управления движением судов в условиях ледовой навигации и Крайнего Севера.

Отдельный кластер профессий будет связан с роботизацией: понадобятся специалисты по обслуживанию роботизированного производства, инженеры роботизированных систем для Арктики, робототехники, операторы робототехнических комплексов. Не стоит забывать и про социальную сферу, сельское хозяйство.

Уже сейчас Арктику можно назвать землей инноваций — именно там мы, например, начали активно использовать беспилотные автомобили. Подобные КамАЗы вышли в рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на полуострове Ямал. Грузовики оснащены сенсорами, которые строят цифровую карту дорог, сканируют объекты вокруг и распознают препятствия в радиусе 200 м.

Еще одна интересная технология — цифровой двойник. Это виртуальная модель любых объектов, систем, процессов и даже людей. В Арктике это могут быть цифровые двойники месторождений, которые будут служить для контроля производства.

Автор — доцент, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского арктического университета

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора