Замглавы МИД РФ обсудил с представителем Ирака обстановку в Газе

Заместитель главы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с главой народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом обсудил критическую гуманитарную обстановку в секторе Газа. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике основное внимание было уделено ситуации в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта и критической гуманитарной обстановке в секторе Газа», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что во время обсуждения двусторонней повестки Россия подтвердила настрой на дальнейшее развитие дружественных многоплановых связей с Ираком.

20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц заявил, что проведение операции в секторе Газа продолжится даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что в настоящее время, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.