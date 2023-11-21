Движение транспорта ограничат на трассе М-5 в Челябинской области

В Ашинском районе Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 23 ноября перекроют движение транспорта. Причина — буровзрывные работы. Для легковых автомобилей предусмотрят схему объезда.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» движение закроют с 9 до 14 часов на участке с 1565-го по 1576-й км. Проезд будет запрещен для грузовых машин и автобусов.

В ведомстве напомнили, что до начала октября 2024 года перекрывать движение на этом участке будут каждую неделю по вторникам и четвергам в зависимости от погоды.

В сентябре под Челябинском завершили ремонт 15-километрового участка М-5 с 1829-го по 1844-й км трассы (левый проезд) в Сосновском районе. Подрядчик привел в порядок дорожное покрытие, обочины и площадки автобусных остановок.