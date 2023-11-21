В Тюмени скончался блогер-дальнобойщик Калян86

В Тюмени на 38-м году жизни умер блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный под псевдонимомом Калян86. Об этом 21 ноября сообщается в Telegram-канале блогера.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — говорится в публикации.

Как уточнил автоблогер Богдан в видеозаписи, опубликованной на странице Галенко «ВКонтакте», тело мужчины было обнаружено накануне, 20 ноября, в квартире.

Калян86 на протяжении восьми лет вел видеоблог на YouTube, рассказывая в своих роликах о буднях дальнобойщиков. За его блогом следили около 700 тыс. человек.