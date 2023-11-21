Пассажиры МЦД совершили свыше 725 млн поездок за четыре года
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за четыре года совершили свыше 725 млн поездок. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первые две линии наземного метро МЦД-1 и МЦД-2 были запущены в 2019 году. В 2023 году для пассажиров заработали МЦД-3 и МЦД-4. По словам градоначальника, появились 74 станции и новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры, уточняет RT. Это также позволило серьезно разгрузить соседние ветки подземки. Территории около станций МЦД сделали более привлекательными для жизни и бизнеса, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Собянин указал на то, что в Москве также завершилась интеграция железнодорожных направлений с МЦК, пишет сайт kp.ru. Ведется строительство новых московских городских вокзалов МЦД — Митьково и Петровско-Разумовская. Также идет реконструкция станций «Беговая», «Рижская», «Малино», а также Курского вокзала, отмечает сайт aif.ru.
Полностью обновить подвижный состав МЦД-3 планируется до конца 2024 года, а МЦД-4 — до конца 2025 года, пишет РИАМО.
17 ноября жителям Подмосковья рассказали, что изменилось с открытием нового сквозного маршрута МЦД-3. Он соединил Зеленоград с Раменским, проходит по Москве и области. За три месяца это помогло разгрузить метро и автомагистрали. Интервалы ожидания сократились в часы пик, а стоимость проезда стала в два раза меньше, отмечает телеканал «360».
В октябре Сергей Собянин рассказал, что для москвичей доступны свыше 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров (МЦД). По словам чиновника, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК. Кроме того, появилась возможность сделать пересадку на аэроэкспресс в Шереметьево, пишет НСН.