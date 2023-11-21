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Пассажиры МЦД совершили свыше 725 млн поездок за четыре года

Собянин: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года
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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) за четыре года совершили свыше 725 млн поездок. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первые две линии наземного метро МЦД-1 и МЦД-2 были запущены в 2019 году. В 2023 году для пассажиров заработали МЦД-3 и МЦД-4. По словам градоначальника, появились 74 станции и новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на метро, МЦК и другие диаметры, уточняет RT. Это также позволило серьезно разгрузить соседние ветки подземки. Территории около станций МЦД сделали более привлекательными для жизни и бизнеса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин указал на то, что в Москве также завершилась интеграция железнодорожных направлений с МЦК, пишет сайт kp.ru. Ведется строительство новых московских городских вокзалов МЦД — Митьково и Петровско-Разумовская. Также идет реконструкция станций «Беговая», «Рижская», «Малино», а также Курского вокзала, отмечает сайт aif.ru.

Полностью обновить подвижный состав МЦД-3 планируется до конца 2024 года, а МЦД-4 — до конца 2025 года, пишет РИАМО.

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17 ноября жителям Подмосковья рассказали, что изменилось с открытием нового сквозного маршрута МЦД-3. Он соединил Зеленоград с Раменским, проходит по Москве и области. За три месяца это помогло разгрузить метро и автомагистрали. Интервалы ожидания сократились в часы пик, а стоимость проезда стала в два раза меньше, отмечает телеканал «360».

В октябре Сергей Собянин рассказал, что для москвичей доступны свыше 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров (МЦД). По словам чиновника, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК. Кроме того, появилась возможность сделать пересадку на аэроэкспресс в Шереметьево, пишет НСН.

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