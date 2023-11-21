Иск на 1,6 млн рублей предъявили Треповой по делу о теракте

Потерпевшие требуют от Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, возмещения ущерба на 1,6 млн рублей. Об этом стало известно 21 ноября.

По информации корреспондента «Известий», следствие озвучило, что в рамках рассмотрения дела часть потерпевших подали иски о возмещении вреда на общую сумму около 1,6 млн рублей.

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой. Известно, что частично признала вину только в приобретении поддельных документов. Обвинение в теракте и незаконном хранении взрывчатки она не признала.

Сторона обвинения при этом сообщила, что Трепова получила вознаграждение в размере 132 тыс. рублей. Следствие считает, что она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно.

Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое затем взорвалось в руках военкора. Уже в суде выяснилось, что один из присутствовавших на встрече, когда произошел взрыв, — философ и психолог Виктор Полиектов — впоследствии умер, однако его племянница Мария Барышкова уточнила, что его смерть не связана с терактом.

Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.