Путин принимает участие в саммите БРИКС по Ближнему Востоку. Трансляция

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер в формате видеоконференции вместе с главами стран-участниц обсуждает обострение конфликта, «Известия» ведут прямую трансляцию.

Инициатором саммита по ситуации в секторе Газа выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Участие принимают не только представители Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех государств, которые пополнят состав объединения с 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В начале саммита прозвучало вступительное слово президента страны — председателя в объединении в 2023 году Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Затем последовали заявления представителей государств — членов БРИКС и приглашенных стран по теме гуманитарного кризиса в Газе. Также ожидается выступление Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, голос БРИКС в обновленном, расширенном составе должен быть услышан во всем мире. Так, по итогам мероприятия ожидается совместное заявление стран — участниц блока.

БРИКС (BRICS) — межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой: России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.