Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства
Сюжет:

Путин принимает участие в саммите БРИКС по Ближнему Востоку. Трансляция

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер в формате видеоконференции вместе с главами стран-участниц обсуждает обострение конфликта, «Известия» ведут прямую трансляцию.

Инициатором саммита по ситуации в секторе Газа выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. Участие принимают не только представители Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех государств, которые пополнят состав объединения с 1 января 2024 года: Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В начале саммита прозвучало вступительное слово президента страны — председателя в объединении в 2023 году Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Затем последовали заявления представителей государств — членов БРИКС и приглашенных стран по теме гуманитарного кризиса в Газе. Также ожидается выступление Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, голос БРИКС в обновленном, расширенном составе должен быть услышан во всем мире. Так, по итогам мероприятия ожидается совместное заявление стран — участниц блока.

БРИКС (BRICS) — межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой: России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023