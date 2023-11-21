«Известия» показали кадры с места обнаружения человеческих останков в Москве

«Известия» показали кадры с места обнаружения человеческих останков 21 ноября в Москве.

На видеозаписи видно стройплощадку, где работает строительная техника.

В экстренные службы с сообщением об обнаружении человеческих костей обратился строитель по имени Сергей. Он рассказал, что кости нашли на месте сноса здания ресторана «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проезде, сейчас там демонтируют подземные коммуникации.

«Мы сносили здание, делали выемку колодца и на глубине 3,5 м обнаружили останки. Вызвали полицию», — рассказал мужчина «Известиям».

Историк и журналист Олег Фочкин отметил, что в 1990-е годы на этом месте была промзона, поэтому, по его предположению, там могли быть разборки. В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался военный госпиталь и бомбоубежище. Фочкин отметил: чтобы точно понять, кому принадлежат найденные останки, нужно дождаться экспертизы.

По словам местной жительницы Надежды, раньше на этом месте были продуктовые ларьки.

Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила об обнаружении скелетированных человеческих останков, которым более 20 лет, в 1-м Сетуньском проезде. Всего на глубине 3,5 м нашли 10 черепов и 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти составляет 20–30 лет.

По факту обнаружения человеческих костей прокуратура начала проверку.