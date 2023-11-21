Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Амурский пенсионер может сесть за четыре спиленных дерева

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионера из Приамурья будут судить за то, что он срубил несколько деревьев на территории лесничества. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

По версии правоохранителей, в марте 2023 года 69-летний житель села Новокиевский Увал Мазановского района спилил в окрестностях села Новороссийка четыре лиственницы. Там же он и был пойман сотрудниками дирекции по охране животного мира.

У пенсионера с собой был акт приема-передачи лесных насаждений, но он был выдан на другой квартал и выдел. В итоге предполагаемой ошибки мужчина успел заготовить около 14 куб. древесины, тем самым причинив ущерб министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области на сумму 272 тыс. рублей.

У задержанного изъяли бензопилу, при помощи которой он валил и распиливал деревья и груженный чурками автомобиль ЗИЛ. Всё это было приобщено к делу в качестве вещественных доказательств, пишет ИА PriamurMedia.

Расследование уголовного дела окончено, далее его рассмотрит суд. Фигурант полностью признал свою вину в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, отмечает Амурская служба новостей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023