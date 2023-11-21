Амурский пенсионер может сесть за четыре спиленных дерева
Пенсионера из Приамурья будут судить за то, что он срубил несколько деревьев на территории лесничества. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
По версии правоохранителей, в марте 2023 года 69-летний житель села Новокиевский Увал Мазановского района спилил в окрестностях села Новороссийка четыре лиственницы. Там же он и был пойман сотрудниками дирекции по охране животного мира.
У пенсионера с собой был акт приема-передачи лесных насаждений, но он был выдан на другой квартал и выдел. В итоге предполагаемой ошибки мужчина успел заготовить около 14 куб. древесины, тем самым причинив ущерб министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности области на сумму 272 тыс. рублей.
У задержанного изъяли бензопилу, при помощи которой он валил и распиливал деревья и груженный чурками автомобиль ЗИЛ. Всё это было приобщено к делу в качестве вещественных доказательств, пишет ИА PriamurMedia.
Расследование уголовного дела окончено, далее его рассмотрит суд. Фигурант полностью признал свою вину в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, отмечает Амурская служба новостей.