Пушков не исключил катастрофы в Аргентине из-за программы Милея

Политика нового президента Аргентины Хавьера Милея приведет страну к катастрофе. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушков напомнил, что новый президент предложил ввести доллар вместо национальной валюты Аргентины, отказаться от участия в БРИКС, а еще назвал США и Израиль друзьями государства. По словам российского парламентария, за такую программу проголосовало большое количество аргентинской молодежи, которая «с айфонами вместо мозгов голосует не пойми за кого».

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. После подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

На следующий день Милей, крайне правый политик, пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Он подчеркнул, что обязательствами государства являются демократия, мир и свободная торговля.

Помимо этого в своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

20 ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами. Он подчеркнул, что на помощь США Милею рассчитывать не стоит, а переход на доллар лишь приведет к краху экономики.

21 ноября политолог Хорхе Лиотти в беседе с «Известиями» указал, что отказ от местного песо приведет страну к сильному кризису. Эксперт напомнил, что в истории государства уже был похожий случай. В 1990-х годах один песо стоил $1, что привело к спаду экономики, добавил он.