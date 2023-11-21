Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Пушков не исключил катастрофы в Аргентине из-за программы Милея

Пушков: программа президента Милея приведет Аргентину к катастрофе
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cristobal Basaure Araya
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика нового президента Аргентины Хавьера Милея приведет страну к катастрофе. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушков напомнил, что новый президент предложил ввести доллар вместо национальной валюты Аргентины, отказаться от участия в БРИКС, а еще назвал США и Израиль друзьями государства. По словам российского парламентария, за такую программу проголосовало большое количество аргентинской молодежи, которая «с айфонами вместо мозгов голосует не пойми за кого».

Аргентине всех Милей: кого страна выбрала президентом
Главой государства стал «экономист с бензопилой», который обещает изменить страну до неузнаваемости

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. После подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

На следующий день Милей, крайне правый политик, пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Он подчеркнул, что обязательствами государства являются демократия, мир и свободная торговля.

Помимо этого в своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

20 ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами. Он подчеркнул, что на помощь США Милею рассчитывать не стоит, а переход на доллар лишь приведет к краху экономики.

21 ноября политолог Хорхе Лиотти в беседе с «Известиями» указал, что отказ от местного песо приведет страну к сильному кризису. Эксперт напомнил, что в истории государства уже был похожий случай. В 1990-х годах один песо стоил $1, что привело к спаду экономики, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023