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Зеленский назвал сроки начала операции «Майдан-3»

Зеленский: операция «Майдан-3» на Украине запланирована на декабрь этого года
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Nathan Howard - Pool via CNP
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция «Майдан-3», якобы нацеленная на смену главы государства, должна состояться до конца 2023 года. Об этом он заявил в разговоре с британским изданием The Sun.

Зеленский указал, что люди, которые запланировали операцию, «будут использовать любые инструменты, которые у них есть». При этом он отметил, что в конкретных деталях план может меняться и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение.

Кроме того, украинский лидер в очередной раз подтвердил отмену президентских выборов в стране в марте 2024 года, подчеркнув, что в условиях военного положения их проведение якобы незаконно.

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Ранее, 17 ноября, Зеленский заявил, что разведка и партнеры Украины сообщили ему о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит РФ, чтобы осуществить переворот в стране. Кроме того, он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), могут отступить, лишившись помощи Запада, который сместил акцент на войну на Ближнем Востоке.

Тогда же политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отверг возможность третьего майдана на Украине. По его словам, этого государственного переворота быть не может, особенно в исполнении пророссийских сил. Да и в самом Киеве на сегодняшний день трудно представить, что в украинском обществе найдутся люди, готовые выйти на улицу, требуя отставки Зеленского, добавил эксперт.

Позже, 18 ноября, украинский политолог Кость Бондаренко выразил мнение, что к новому Майдану в стране может привести провал ВСУ на фронте или ухудшение социально-экономического положения населения. Кроме того, Зеленский мог сыграть на опережение, заявив о риске нового майдана заранее, добавил эксперт, указав, что в стране растут критические настроения в отношении действующего правительства.

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