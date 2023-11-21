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Правительство намерено ужесточить контроль за операциями компаний за рубежом

«Ъ»: правительство усилит контроль за зарубежными операциями российских компаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство РФ ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что утвержденный кабмином документ вносит изменение в постановление №819 от 2005 года. До этого компании и предприниматели должны были ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денег, а также других финансовых активов на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тыс. рублей).

После изменений нужно будет указывать объем списаний и зачислений за квартал в наличной и безналичной форме в рамках контракта — с указанием его «уникального кода». Это касается операций, связанных с исполнением внешнеторговых или кредитных договоров, которые российские банки приняли на учет.

В Минфине пояснили, что такое нововведение позволит налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, которые остаются на счетах экспортеров в иностранных банках. Это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями, добавили в ведомстве.

Деньги на стол: сможет ли продажа валютной выручки помочь рублю
Валютные ограничения вновь ввели после того, как остальные меры поддержки рубля оказались недостаточными

Ранее, 20 ноября, правительство поддержало идею о введении штрафов за непродажу валютной выручки. Уточняется, что документ был одобрен, потому что устанавливает ответственность за нарушение президентского указа по обязательной продаже валютной выручки. Указ действует полгода.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов 14 ноября рассказал «Известиям» о последствиях введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами. По мнению эксперта, мера коснулась 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Шатов отметил, что экспортеров обязали продавать валютную выручку, чтобы рубль укрепился.

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