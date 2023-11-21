Песков рассказал о программе встречи Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведут беседу и подпишут пакет документов. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Таджикистан — наш стратегический партнер. Состоится беседа с президентом Рахмоном в узком составе. Потом Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, будет подписание документов», — сказал он на брифинге.

В завершение программы визита президенты выступят перед СМИ, добавил Песков.

Рахмон прибыл в Москву утром 21 ноября. Вместе с таджикским лидером прилетели главы МИД, минобороны и МВД, минэнерго, минэкономразвития и ряд других высокопоставленных чиновников.

Официальный визит Рахмона продлится до 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

В прошлый раз президенты России и Таджикистана встречались 13 октября в Бишкеке. Тогда Путин заявил, что отношения двух стран развиваются так, как они планировали: в частности, решаются вопросы по линии безопасности. Рахмон в свою очередь указал на то, что у взаимодействия стран есть хорошая позитивная динамика по всем направлениям.