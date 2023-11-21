Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ от участия в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, который отказался отправиться в зону специальной военной операции (СВО), и приговорил его почти к трем годам колонии. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа. — Ред.), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в июле текущего года мужчина отказался выполнять приказ, который ему был отдан командиром воинской части. Согласно приказу, 27 июля он должен был отправиться в зону проведения СВО на Украину для участия в боевых действиях, однако в день отправки военнослужащий на службу не явился. Днем позже он снова отказался выполнять приказ в присутствии сослуживцев.

Кроме того, при назначении наказания суд учел тот факт, что осужденный не скрывал от сослуживцев свой отказ выполнять боевые задачи.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал «совершение преступления в период объявленной Указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 мобилизации в Российской Федерации».

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) заявил, что на Украине волна мобилизации не прекращается, в РФ же в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре призвали 300 тыс. человек. Как отметил Путин, российские мужчины подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.