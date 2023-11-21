Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства
Сюжет:

Суд на Сахалине вынес приговор военному за отказ от участия в СВО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, который отказался отправиться в зону специальной военной операции (СВО), и приговорил его почти к трем годам колонии. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа. — Ред.), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в июле текущего года мужчина отказался выполнять приказ, который ему был отдан командиром воинской части. Согласно приказу, 27 июля он должен был отправиться в зону проведения СВО на Украину для участия в боевых действиях, однако в день отправки военнослужащий на службу не явился. Днем позже он снова отказался выполнять приказ в присутствии сослуживцев.

Кроме того, при назначении наказания суд учел тот факт, что осужденный не скрывал от сослуживцев свой отказ выполнять боевые задачи.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал «совершение преступления в период объявленной Указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. №647 мобилизации в Российской Федерации».

Опорное положение: инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно
Получившим тяжелые ранения бойцам не придется ежегодно проходить переосвидетельствование

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) заявил, что на Украине волна мобилизации не прекращается, в РФ же в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре призвали 300 тыс. человек. Как отметил Путин, российские мужчины подписывают контракты с Вооруженными силами (ВС) РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023