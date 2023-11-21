Скелетированные человеческие останки нашли на западе Москвы

На западе Москвы найдены скелетированные человеческие останки, которым более 20 лет. Об этом 21 ноября сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Фрагменты костей обнаружили при проведении земляных работ в 1-м Сетуньском проезде. Всего на глубине 3,5 м нашли 10 черепов и 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти составляет 20–30 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре», — сообщило ведомство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее, 18 октября, в Санкт-Петербурге рабочие нашли человеческие ребра и череп при проведении работ по демонтажу старых водопроводных труб. Информацию о находке рабочие оперативно передали в правоохранительные органы.