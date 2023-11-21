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РФ может потребовать компенсации после расследования подрывов «Северных потоков»

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Фото: TASS/Zuma
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Россия ждет итогов расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Совете Безопасности (СБ) ООН для подачи требования о компенсации. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский во вторник, 21 ноября.

«Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть, что делать», — сказал он отвечая на вопрос «РИА Новости» о компенсации.

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11 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что координатором операции по подрыву газопроводов «СП» и «СП-2» являлся бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский. Комментируя эти данные, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве газопроводов. Он назвал озвученную версию глупой.

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что разрушение «Северных потоков» — это международный терроризм. Он указал на то, что Россию не допускают к расследованию обстоятельств диверсии, несмотря на предложения и многократные призывы сделать это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков месяцем ранее указал на сходства расследования американского журналиста Сеймура Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

Тогда же Генпрокуратура РФ сообщила, что обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с требованием пересмотреть отказы в исполнении запросов России о правовой помощи в расследовании повреждений газопроводов.

В феврале журналистом Сеймуром Хершем было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал статью, в которой заявил о причастности США к диверсии. В сентябре Херш опубликовал новую статью под названием «Год лжи о «Северном потоке», в которой со ссылкой на источники заявил о приказе президента США Джо Байдена заминировать газопроводы.

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