Угнавший МиГ-25 летчик-перебежчик Беленко умер в США после «скоротечной болезни»

В США скончался 76-летний летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал новейший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Об этом 18 ноября сообщило американское издание The New York Times.

По информации газеты, Беленко умер 24 сентября в доме престарелых недалеко от городка Роузбуд в Южном Иллинойсе. Причиной смерти летчика стала непродолжительная болезнь, рассказал его сын Пол.

Угон МиГ-25, на борту которого находилось советское секретное оборудование, на японский остров Хоккайдо сделал самолет достоянием американских спецслужб. Власти США тогда вернули машину СССР, предварительно успев ознакомиться с инструкцией и бортовым радиоэлектронным оборудованием перехватчика.

После этого Беленко получил политическое убежище и гражданство США. Там он завел семью и проводил консультации для властей и оборонных компаний.