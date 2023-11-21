Конфликт на Украине не может завершиться вничью. Об этом 21 ноября заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к годовщине евромайдана.

«Мы проиграем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна», — отметил Зеленский, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев категорически против идеи мирных переговоров с Россией даже в условиях, когда положение ВСУ на поле боя является очень тяжелым.

Зеленский считает, что о заключении мира «любой ценой» не может быть речи. Он заявил, что украинцы не готовы отдать свои, по мнению Зеленского, территории.

Ранее в этот день Зеленский в интервью британской газете The Sun также выступил против проведения мирных переговоров с Россией. Он отметил, что дружба с Москвой исключена. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в этот же день в разговоре с «Известиями» заявил, что идти на переговоры с Россией Зеленскому запрещают западные кураторы.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 20 ноября отмечал, что некоторые западные страны стали призывать Киев к диалогу с Москвой. По его мнению, это происходит, потому что некоторые союзники Украины боятся Россию. Он отметил, что идея «возвращения» Крыма в состав Украины стала «лакмусом для Запада и тестом для Украины»: Данилов понимает, насколько цели Киева и отдельных западных стран в этом вопросе отличаются.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией», которая «находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

Телеканал NBC 4 ноября сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По информации телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. Наряду с этим профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro отметил, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского, добавив, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

Позже, 15 ноября, Зеленский во время встречи с представителями африканских СМИ заявил, что конфликт с Россией нужно завершить, а не заморозить. По его мнению, в случае «заморозки» Украина понесет серьезные потери. При этом Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершение конфликта на условиях Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.