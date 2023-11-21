Украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил страны на фронте, высказался против проведения мирных переговоров с РФ.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — подчеркнул он в интервью британской газете The Sun.

Зеленский уверен, что Москва в настоящее время якобы не желает окончания боевых действий, поэтому не следует говорить о том, что мир должен быть заключен любой ценой.

При этом он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников, которые теперь не уверены в силе Украины.

21 ноября бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что начало переговоров между Киевом и Москвой зависит от США. По его словам, Зеленский может отменить указ, запрещающий вести обсуждение с РФ.

До этого, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если Зеленский не согласится на мирные переговоры.

9 ноября в США также спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.