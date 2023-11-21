Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Специалисты Курской АЭС назвали характеристики второго корпуса реактора

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Госкорпорации «Росатом»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курскую область поступила оболочка для «атомного сердца» — второй корпус реактора АЭС. Данная конструкция, длина которой составляет 12 м и вес почти 350 т, способна выдержать восьмибалльное землетрясение, а также выстоять при прямом попадании широкофюзеляжного Boeing 777-300. О том, какой реактор получит такую мощную защиту и каковы его перспективы для экспорта, 21 ноября рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Как отметил заслуженный ветеран атомной промышленности Виктор Корсаков, от развития атомной энергетики зависит развитие всех остальных отраслей промышленности.

«Атомная энергетика и вообще энергетика — это передовая отрасль всей промышленности, так сказать, локомотив всей промышленности, и от того, как будет развиваться энергетика, будет зависеть развитие остальных отраслей. Понятно, без электричества нельзя ничего сделать, хотя бы даже освещение в этом помещении, в котором хочешь работать», — отметил Корсаков, который запускал первый реактор на Курской АЭС в 1976 году.

Корпус для второго энергоблока Курской АЭС состоит из безникелевой стали, в связи с чем ему не страшна радиация или высокие температуры.

Типовые, оптимизированные, информатизированные водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР ТОИ) замещают уже отслужившие модели РБМК, что были еще в Чернобыле. Новые реакторы гораздо мощнее, компактнее и надежнее. Так, наружная оболочка «атомного сердца» АЭС-2 имеет толщину 1200 мм, что вдвое больше любого аналога в мире.

«Если на тех проектах было 500 мм, то здесь толщина наружной защитной оболочки — 1200 мм. Рассчитано на попадание самолета Boeing с топливом», — указал директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Кроме того, для станции не представляют никакой опасности ни беспилотники, ни наводнения, так как защита выдерживает давление в 250 атмосфер, как если бы реактор находился в воде на глубине 2,5 км.

«Атомное сердце» будет возведено уже в январе 2024 года, а два из четырех энергоблоков АЭС-2 запустят к 2025 году. Планируется, что они начнут свою работу в 2029 году.

«Пик стройки будет только в следующем году, в начале следующего года. Почти 11 тыс. человек будут работать на площадке. Это, безусловно, знаковый проект не только для нашего региона, но и для всей РФ», — поделился губернатор Курской области Роман Старовойт.

Стоит отметить, что реакторы ВВЭР ТОИ предназначены не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Директор Курской АЭС Александр Увакин выразил надежду, что после запуска реактора и его демонстрации мировой общественности его купят у России.

«А мы будем развивать свое машиностроение, готовить персонал и продвигать технологии дальше, потому что это чисто российский проект», — добавил он.

«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев — о ликвидации полигона «Красный Бор», новых объектах и контрактах за рубежом

Корпус реактора второго энергоблока был доставлен на стройплощадку Курской АЭС-2 накануне, 20 ноября. Этот реактор — один из пяти, произведенных в 2023 году на предприятиях «Росатома».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023