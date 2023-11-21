Специалисты Курской АЭС назвали характеристики второго корпуса реактора

В Курскую область поступила оболочка для «атомного сердца» — второй корпус реактора АЭС. Данная конструкция, длина которой составляет 12 м и вес почти 350 т, способна выдержать восьмибалльное землетрясение, а также выстоять при прямом попадании широкофюзеляжного Boeing 777-300. О том, какой реактор получит такую мощную защиту и каковы его перспективы для экспорта, 21 ноября рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Как отметил заслуженный ветеран атомной промышленности Виктор Корсаков, от развития атомной энергетики зависит развитие всех остальных отраслей промышленности.

«Атомная энергетика и вообще энергетика — это передовая отрасль всей промышленности, так сказать, локомотив всей промышленности, и от того, как будет развиваться энергетика, будет зависеть развитие остальных отраслей. Понятно, без электричества нельзя ничего сделать, хотя бы даже освещение в этом помещении, в котором хочешь работать», — отметил Корсаков, который запускал первый реактор на Курской АЭС в 1976 году.

Корпус для второго энергоблока Курской АЭС состоит из безникелевой стали, в связи с чем ему не страшна радиация или высокие температуры.

Типовые, оптимизированные, информатизированные водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР ТОИ) замещают уже отслужившие модели РБМК, что были еще в Чернобыле. Новые реакторы гораздо мощнее, компактнее и надежнее. Так, наружная оболочка «атомного сердца» АЭС-2 имеет толщину 1200 мм, что вдвое больше любого аналога в мире.

«Если на тех проектах было 500 мм, то здесь толщина наружной защитной оболочки — 1200 мм. Рассчитано на попадание самолета Boeing с топливом», — указал директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Кроме того, для станции не представляют никакой опасности ни беспилотники, ни наводнения, так как защита выдерживает давление в 250 атмосфер, как если бы реактор находился в воде на глубине 2,5 км.

«Атомное сердце» будет возведено уже в январе 2024 года, а два из четырех энергоблоков АЭС-2 запустят к 2025 году. Планируется, что они начнут свою работу в 2029 году.

«Пик стройки будет только в следующем году, в начале следующего года. Почти 11 тыс. человек будут работать на площадке. Это, безусловно, знаковый проект не только для нашего региона, но и для всей РФ», — поделился губернатор Курской области Роман Старовойт.

Стоит отметить, что реакторы ВВЭР ТОИ предназначены не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Директор Курской АЭС Александр Увакин выразил надежду, что после запуска реактора и его демонстрации мировой общественности его купят у России.

«А мы будем развивать свое машиностроение, готовить персонал и продвигать технологии дальше, потому что это чисто российский проект», — добавил он.

Корпус реактора второго энергоблока был доставлен на стройплощадку Курской АЭС-2 накануне, 20 ноября. Этот реактор — один из пяти, произведенных в 2023 году на предприятиях «Росатома».