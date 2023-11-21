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Эксперты рассказали о переплате за тепло из-за открытых окон в подъездах

Эксперт Вепрецкая: открытые окна в подъездах домов ведут к переплате за тепло
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Постоянно открытые окна в подъездах многоквартирных домов в холодное время года могут привести к переплате за тепло. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. Чтобы полностью дом остыл при температуре -15 градусов, требуется один час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — передает ее слова «РИА Новости».

По словам директора Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олега Рубцова, основные теплопотери здания, составляющие около 80%, происходят через наружные стены и окна.

«Площадь окон подъездов может составлять до 20% остекления. Предположим, что до 10% окон в подъездах могут быть открыты. С учетом полностью открытого окна можно оценить общие потери тепла до 3%», — добавил он.

Рубцов обратил внимание, что оплата этих 3% ляжет на собственников жилья, а счет за тепло может увеличиться до 10%.

Доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин подчеркнул, что сумма переплаты в таком случае также зависит от метража квартиры, установки в ней счетчиков и тарифов на тепло. Он акцентировал, что переплата в каждой квартире составляет от 150 до 400 рублей за квартал.

Вепрецкая, в свою очередь, напомнила, что управляющие компании специально убирают ручки с окон во время отопительного периода, чтобы невозможно было открыть их. По мнению технического директора группы «Комфорт» Олега Тимко, такие меры также необходимы во избежание заморозки стояка отопления.

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В октябре эксперт Юлия Мешалкина рассказала «Известиям», какие существуют приборы, оборудование и лайфхаки для экономии на отоплении, сколько можно сэкономить в месяц, а также чем опасны самодельные печки и обогреватели.

Так, по словам специалиста, существуют различные приборы, которые позволяют увеличить эффективность отапливания помещения. Например, если использовать инфракрасный теплый пол, то экономия электричества происходит за счет автоматизированного управления обогревом. Датчики отслеживают температурные изменения, и система работает максимально эффективно.

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