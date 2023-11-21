Украина спустя 10 лет после евромайдана превратилась в государство, которое раздирается распрями и потеряло самостоятельность. Об этом 21 ноября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для RT.

«Спустя 10 лет после майдана можно с горечью констатировать: из развивавшегося, уверенно смотревшего в будущее государства, которое могло стать прочным мостом между Евросоюзом и Евразийским пространством, Украина превратилась в раздираемое распрями, отвергнувшее память предков, потерявшее самостоятельность геополитическое образование, всем смыслом которого стало противостояние с Россией в интересах коллективного Запада, мечтающего нанести ей «стратегическое поражение», — написал он.

Посол отметил, что итогом выступлений в центре Киева стало искусственное разделение украинского общества по языковому признаку и беспрецедентная дискриминация образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения.

«Воинствующий украинский шовинизм был возведен в ранг официальной политики, отвергнуты основы послевоенного устройства: на государственном уровне открыто прославлялись коллаборационисты и пособники нацистов, в их честь назывались улицы и проспекты», — указал Нечаев.

По его словам, на Украине продолжается «агрессивная и беспощадная война с собственной культурой, историей, памятью».

«Мы никогда не допустим, чтобы на Украине процветал нацизм, а братский нам народ западные кукловоды использовали против России. На Западе должны очень четко это усвоить», — подытожил Нечаев.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну «нищей и вымирающей территорией», которая «находится на содержании западных колонизаторов». Дипломат также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября. В соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Позднее, в феврале 2014 года, в Киеве был открыт огонь по активистам евромайдана и правоохранителям. Жертвами стали 53 человека. Новые власти Украины возложили вину за произошедшее на бывшее руководство страны и силовиков. Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.