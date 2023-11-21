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В НХЛПА усомнились в участии России в Кубке мира 2025 по хоккею

Исполнительный директор НХЛПА: Россия, вероятно, не примет участия в Кубке мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году. Об этом 21 ноября сообщил исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Марти Уолш.

«Вероятно, нет», — передает слова Уолша издание Daily Faceoff со ссылкой на выпуск шоу «Откровенно говоря».

Издание сообщает, что другие хоккейные федерации, предположительно Финляндии и Швеции, дали понять, что откажутся от участия в турнире, если на него приедет российская команда.

В общей сложности в турнире примут участие четыре команды, представляющие Канаду, Финляндию, Швецию и США.

Планируется, что турнир продлится неделю. Его могут провести в Европе и Северной Америке.

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Кубок мира по хоккею был запланирован на февраль 2024 года в Чехии, однако Национальная хоккейная лига (НХЛ) и НХЛПА 11 ноября объявили о его переносе на 2025 год.

В последний раз Кубок мира по хоккею проходил в Торонто в Канаде в 2016 году. Победителем стали хозяева чемпионата: в полуфинале Россия уступила им победу со счетом 3:5.

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