Президент Украины Владимир Зеленский исключил ведение переговоров с Россией, признав при этом проблемы у военных страны на передовой. Об этом он заявил 21 ноября газете The Sun.

«Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за дипломатический стол с Россией сейчас? Нет!» — сказал он в ходе интервью.

Зеленский отметил, что жители Украины устали от военного конфликта, но также указал, что они не хотят требовать мира.

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев обеспокоен желанием некоторых западных стран указывать на необходимость диалога с Москвой. Он отметил, что это происходит из-за того, что некоторые союзники Киева боятся Москвы.

9 ноября в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры.

До этого, 18 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.