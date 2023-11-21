Политолог Лиотти предрек кризис в случае долларизации Аргентины

Если новый президент Арегнтины Хавьер Милей решит провести долларизацию и отказаться от местного песо, то страну ожидает сильный кризис. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал политолог Хорхе Лиотти в беседе с «Известиями».

«Обещание привязать экономику Аргентины к доллару вызывает много вопросов, ведь такое решение может повлечь за собой каскад проблем», — отметил эксперт.

Лиотти напомнил, что в истории государства уже был похожий случай. В 1990-х годах один песо стоил один доллар, что привело к спаду экономики, добавил он.

«Наблюдался спад экономики из-за неспособности конкурировать, безработица и сильнейший кризис в 2001 году», — объяснил политолог.

Кроме того, он обратил внимание, что в своей речи новый президент не представил, как будет решать социальные проблемы, которые могут стать причиной протестов, а также ход действий в случае возникновения кризиса.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

В планах нового президента также было упразднение Центробанка, снижение налогов и отказ от аргентинского песо с заменой его на доллар. Позже он подчеркнул, что принимать решение о валюте будут граждане государства.

Помимо этого, в своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».