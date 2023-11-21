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Азаров рассказал о бывших в числе заговорщиков майдана депутатах

Азаров: депутаты с неприкосновенностью были среди заговорщиков майдана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В числе заговорщиков евромайдана на Украине в ноябре 2013 года были депутаты, которые пользовались неприкосновенностью. Об этом 21 ноября, в десятую годовщину начала протестов на площади Незалежности в Киеве, завил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Главное, что нас смущало или тормозило действие, — это интернирование заговорщиков, которые все были депутатами, по Конституции пользовались неприкосновенностью. Тут нужно было переступать через эту статью Конституции, потому что совершенно очевидно было, что эта статья вступает в противоречие с реальной деятельностью этих преступников», — сообщил Азаров в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что лишать этих участников евромайдана неприкосновенности предполагалось уже после восстановления порядка. Это планировали делать законно, через Верховную раду. Азаров при этом добавил, что власти Украины задерживали помощников депутатов, однако их отпускали после того, как посольства западных стран вмешивались в ситуацию.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева 20 ноября указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну нищей и вымирающей территорией, которая «находится на содержании западных колонизаторов». Она также указала на то, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в этот день в разговоре с «Известиями» указал на то, что ближе к концу 2013 года США проявили свою прямую заинтересованность именно в таком развитии событий. При этом, по мнению Брутера, президент Украины Владимир Зеленский осознает риск нового майдана, потому что в Вашингтоне много людей понимают, что нынешнего президента Украины нужно убирать.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября: в соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Тогда Азаров заявил, что вместо выполнения этих требований правительство в приоритетном порядке рассматривает восстановление экономических отношений с Россией.

После этого лагерь оппозиции призвал украинцев выйти на протесты.

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