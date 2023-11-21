Экономист Григорьев посоветовал покупать подарки к Новому году в ноябре

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев во вторник, 21 ноября, рассказал, что лучше не откладывать покупку подарков к Новому году, а заняться этим уже сейчас, в ноябре.

«Как показывает практика, чем ближе к Новому году, тем меньше выбор относительно недорогих и приемлемых по цене вещей. Обычно к концу года остаются наиболее дорогие позиции, потому что их реже покупают. Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее», — передает его слова Lenta.ru.

Эксперт обратил внимание, что ближе к празднику ассортимента в магазине будет меньше, и человек может не купить то, что изначально хотел. Несмотря на то, что большинство россиян получают премии ближе к Новому году, лучше не откладывать приобретения подарков на потом, добавил Григорьев.

Ранее, 15 ноября, директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», что самый выгодный способ покупки подарков к Новому году — ноябрьские распродажи, которые закончатся 24 ноября. Бизнесмен, основатель и руководитель компании BertToys Альберт Федотов, говоря о покупках на маркетплейсах, также рассказал, что можно сэкономить, заказав товар заранее, например за месяц до праздника.

В свою очередь, ведущий менеджер по связям с общественностью цифрового финансового сервиса Lime, независимый финансовый консультант Виктория Колпикова рекомендовала перед тратами сначала определиться с бюджетом и придерживаться его.