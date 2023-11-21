22 ноября — Матрены зимние: как отмечать, что можно и нельзя делать

Русская православная церковь 22 ноября чтит память преподобной Матроны Константинопольской. В народном календаре этот день известен как Матрены зимние. Еще его часто называют Матрена Ноябрьская или Матрена Студеная. Чем примечателен этот праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Матрены зимние в 2023 году — история праздника

Матрона Константинопольская родилась в V веке в Пергии — древнем греческом городе, который находится на южном побережье современной Турции. В юном возрасте девушку выдали замуж за состоятельного человека по имени Дометиан. После рождения дочери они переехали в Константинополь.

Там Матрона познакомилась с двумя старицами, исповедавшими христианство, и приняла решение посвятить себя служению Богу. Однако супруг не разделял взгляды жены. В итоге женщина оставила дочь на воспитание одной из стариц, а сама переоделась в мужскую одежду и поселилась в мужском монастыре, выдав себя за евнуха Вавилу.

Спустя несколько месяцев настоятель монастыря увидел сон, что евнух Вавила — вовсе не мужчина, а женщина. Он вызвал к себе Матрону и велел ей объяснить свой поступок. Женщина рассказала ему о своем желании и о том, что пыталась скрыться от мужа. Тогда игумен отправил ее в женский монастырь.

Дометиан всё это время разыскивал жену и, узнав, что она поселилась в монастыре, явился туда, чтобы поговорить с ней. Но она тайно оставила место и перебралась в Иерусалим.

Благодаря дару исцеления Матрону посещало много людей. Часть из них она обратила в христианскую веру. Позднее святая вернулась в Константинополь и основала там женский монастырь. За свой 75-летний иноческий подвиг Матрона удостоилась признания церковью. Умерла она в возрасте 100 лет в основанном ею монастыре.

Матрены зимние в 2023 году — традиции празднования

Матрону Константинопольскую чтили и на Руси. Ей молились об избавлении от недугов, а хозяйки заваривали лечебные травы, веря, что приготовленные на Матрену снадобья обладают особой целительной силой.

В праздник старались помириться со всеми, с кем были ссоры, чтобы год прошел в мире. Также в этот ноябрьский день было принято раздавать милостыню и теплую одежду беднякам. А те, кто питал слабость к алкоголю, старались не употреблять ничего спиртного. Считалось, что иначе очень легко позабыть вход в избу и околеть на морозе.

Помимо этого на Матрену вовсю шла подготовка к Рождественскому посту — одному из самых продолжительных в году. В домах ставили квас и пекли специальный постный хлеб, из которого после делали сухари.

Матрены зимние в 2023 году — что можно и нельзя делать

Как и в другие православные праздники, с утра верующие ходят в церковь. После службы принято собираться за столом в кругу семьи. Так как до поста остается еще неделя, то особых ограничений в еде нет. Однако в этот день стоит полностью отказаться от крепких напитков.

Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, стричься и подметать. В старину считали, что состриженные на Матрену волосы ведут к болезням зимой.

К слову, вопросам здоровья в праздник всегда придавали большое значение, ведь впереди ждут холода и крепкие морозы. Поэтому не лишне будет провести ревизию лекарственных средств и запастись витаминами на зиму.

Матрены зимние в 2023 году — народные приметы

Как правило, 22 ноября уже наступала настоящая зима, с ветрами и снегопадами. В народе даже есть поговорка: «Зима не сама на ноги встает, ее Матрена ставит». По приметам в этот день судили, какой будет погода в предстоящем году.

Так, если заметили уток в водоеме, которые остались на зимовку, то зима будет теплой. Увидели гусей на льду — значит, скоро потеплеет. А снежный и облачный день служит предвестником ненастной весны.

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