Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытывать проблемы с техническим состоянием техники, поставляемой западными странами. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Длительное и интенсивное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также ненадлежащее техническое обслуживание привело к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий начали выходить из строя», — передает его слова «РИА Новости».

По словам эксперта, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, им необходим капитальный ремонт. Также Марочко обратил внимание, что у большей части артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. Для обслуживания всей техники нужны ремонтные базы и специалисты, которыми командование ВСУ не обладает, добавил он.

Ранее, 19 ноября, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс объяснил, что немецкие танки Leopard 1A5, переданные ВСУ, перебросили к линии фронта без необходимой защиты. Автор указал, что Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительной броне. Обладая стальной броней толщиной всего 70 мм в самом толстом месте, этот танк может стать самым уязвимым на поле боя.

До этого, 18 ноября, офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции Вооруженных сил (ВС) РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, рассказал он.

10 ноября Forbes также писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, поскольку их успешно разбивает Россия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.