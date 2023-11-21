Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 21 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что атака БПЛА самолетного типа была пресечена около 06:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. Как отмечалось, попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 21:30 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.