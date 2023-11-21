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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 21 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

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Накануне Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. Как отмечается, попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 21:30 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 18 ноября, украинский беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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