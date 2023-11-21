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Борт МЧС России доставит 27 т гумпомощи населению сектора Газа

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Фото: МЧС России
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Россия отправила 27 т гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 уже вылетел из Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа», — пишет ведомство.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи Россией будут переданы продукты, детское питание, одежда, обувь, а также предметы гигиены.

В ведомстве добавили, что доставка гуманитарного груза организована по указанию президента РФ Владимира Путина и главы ведомства Александра Куренкова.

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Накануне сообщалось, что борт МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи в аэропорт города Эль-Ариш в Египте для населения сектора Газа.

Ранее, 18 ноября, в МЧС сообщили, что гумпомощь для жителей сектора Газа, доставленная спецбортами МЧС РФ, достигла уже 190 т. В составе груза были продукты, детское питание, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

16 ноября спецборт ведомства доставил в Египет 21 т медикаментов, продуктов питания, аварийных осветительных установок и генераторов для населения сектора Газа.

До этого, 10 ноября, МЧС передало еще 25 т гуманитарной помощи. Тогда в ее состав вошли продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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