В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии

В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана. Об этом 21 ноября сообщили в региональном главке МЧС.

Отмечается, что утром, в понедельник, 20 ноября, из-за урагана был отключен от электроэнергии 161 населенный пункт.

«Остаются отключенными <…> 90 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ задействованы 318 человек и 143 единицы техники. Также помощь оказывают бригады из Хакасии, Тувы и Бурятии. Зафиксированы падения деревьев и срыв кровель в 10 муниципалитетах.

По данным Гидрометцентра, из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Свыше 225 тыс. человек попали под отключение электричества, подчеркнули в Минэнерго России.

Ранее, 19 ноября, несколько регионов Сибири накрыл мощный ураган, в результате которого к настоящему времени погибли как минимум два человека.

В Новокузнецке Кемеровской области мужчина и женщина погибли в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Еще двое граждан, ехавших в той же машине, были госпитализированы.

В городе из-за повреждения ураганом высоковольтных сетей отключены электричество, а также 23 котельные, из-за чего нет отопления в части районов. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры. Введен режим чрезвычайной ситуации.