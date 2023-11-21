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Россиянам рассказали о повышении пенсий в декабре

Доцент Гиринский сообщил о повышении пенсий в декабре россиянам старше 80 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Повышение суммы декабрьских пенсий затронет нескольких групп пенсионеров. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, прибавка к пенсиям осуществляется ежемесячно и рассчитана на ранее работавших пенсионеров, которые уволились в сентябре текущего года.

«При размере пенсии в 20 тыс. рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», — объяснил он.

Под категорию повышения суммы пенсий подходят и граждане, достигшие 80-летнего возраста в ноябре этого года.

Отмечается, что индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.

Кроме того, Гиринский подчеркнул, что большей части пенсионеров выплаты за январь придут уже в декабре, поскольку день перечисления средств приходится на новогодние праздники.

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С 1 января 2024 года пенсии в России проиндексируют на 7,5%. В законопроекте о федеральном бюджете на 2024 год указано, что прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России со следующего года будет составлять 13 290 рублей.

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