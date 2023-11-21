Воздушная тревога прозвучала около сектора Газа

Сирены воздушной тревоги, которые предупреждают население об угрозе ракетного удара, прозвучали в районах Израиля прилегающих к сектору Газа. Об этом 21 ноября сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в регионах, прилегающих к сектору Газа, и в районе кибуца Нетив-ха-Асара», — отмечается в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.