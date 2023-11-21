Новый президент Аргентины так и не назвал пути решения социальных проблем

Победившего на президентских выборах крайне правого политика Хавьера Милея называют «своим» Дональдом Трампом. Он эксцентричный и эпатажный «экономист с бензопилой», который готовит радикальные перемены. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков 21 ноября разбирался, что может скрываться за громкими заявлениями.

Милей настаивает на том, что Аргентина должна буквально вернуться в «золотой» XIX век, когда она была сверхдержавой, а главными врагами аргентинцев называет инфляцию на уровне 143% и бедность.

«Мы — самая богатая страна в мире, но застряли в рейтинге на 130-м месте. Половина аргентинцев — бедные, 10% — нищие. В бедности виновата прежняя модель управления. Мы переходим к либертарианской модели, чтобы снова стать супердержавой. Да здравствует свобода!» — говорил Милей после выборов.

Символ политика в предвыборной гонке — бензопила. Именно ей в сентябре он чуть не задел избирателей в Мар-дель-Плата, говоря, что хочет быстро урезать государственные расходы.

Милей много раз заявлял, что не собирается развивать отношения с Китаем, Бразилией и Россией и не хочет видеть свою страну в БРИКС. При этом заявка уже одобрена, и с 1 января в составе восьми государств Аргентина должна будет присоединиться к организации.

Политолог Хорхе Лиотти отмечал, что Милей вообще не говорит, как будет решать социальные проблемы.

«Бездействие в этой сфере может повлечь за собой массовые протесты и приведет к такому же кризису, как у предшественников», — отметил политолог.

До победы на президентских выборах Милей в основном не размышлял, а действовал. Отмечалось, что он так же умеет «завести толпу», как и Трамп, который, кстати, поздравил аргентинца в своей соцсети и даже перефразировал свой лозунг — пожелал «сделать Аргентину снова великой».

Накануне директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины Хавьера Милея могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

20 ноября новоизбранный президент Аргентины сообщил о намерении совершить поездки в США и Израиль до своей инаугурации, запланированной на 10 декабря. Данные поездки будут носить частный характер, добавил Милей.