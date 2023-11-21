Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».
Чехов подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился двух минометных расчетов.
Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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