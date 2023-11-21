Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

Чехов подчеркнул, что в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился двух минометных расчетов.

Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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