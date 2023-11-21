В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре

В Ярославской области следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара. Об этом 20 ноября заявили в пресс-службе СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

В результате пожара в одной из квартир дома в селе Спас-Виталий погиб малолетний ребенок. По факту произошедшего СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Отмечается, что в настоящее время следователями и криминалистами регионального СУ СК РФ назначено проведение экспертиз, в том числе пожарно-технической, для определения точной причины возгорания. Также допрашиваются очевидцы происшествия.

Ранее в этот день сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы. По данным ведомства, пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Площадь пожара составила 4 кв. м. В результате один человек погиб, восемь были эвакуированы.

19 ноября пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома в городе Ялуторовске Тюменской области. Погибли трое детей.