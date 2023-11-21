Названа причина массового отравления в Астрахани

Массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло в результате употребления метадона. Об этом 20 ноября рассказал источник «Известий».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

По данным «Известий, четыре человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. Среди них две 19-летние девушки, одна из которых была студенткой медицинского колледжа, и 29-летний мужчина. Как отметили его родственники, ранее он неоднократно употреблял наркотики. Мужчина был судим два раза за крупное мошенничество и кражу.

Кроме того, 26 человек пострадали, на стационарном лечении находятся 17 человек.

В пресс-службе МВД РФ сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту. Отмечалось, что также устанавливаются соучастники и другие потребители наркотиков и принимаются меры к полному изъятию наркотических веществ из незаконного оборота.