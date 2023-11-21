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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, среди основных задач военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО — пресечение попыток противника в проведении ротации подразделений, а также подвоза боеприпасов.

Отмечается, что достичь успешного уничтожения склада боеприпасов противника удалось за счет мобильности минометов, которые можно быстро перемещать в ходе нанесения ударов.

Кроме того, подчеркивается, что боевая работа минометов позволила уничтожить опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении.

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Ранее, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлено, как российские силы уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Курдюмовки в зоне проведения спецоперации. Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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