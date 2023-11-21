ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, среди основных задач военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО — пресечение попыток противника в проведении ротации подразделений, а также подвоза боеприпасов.

Отмечается, что достичь успешного уничтожения склада боеприпасов противника удалось за счет мобильности минометов, которые можно быстро перемещать в ходе нанесения ударов.

Кроме того, подчеркивается, что боевая работа минометов позволила уничтожить опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении.

Ранее, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры, на которых запечатлено, как российские силы уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Курдюмовки в зоне проведения спецоперации. Боевая машина пехоты ВСУ была уничтожена точным попаданием управляемой ракеты расчетом ПТРК подразделения группировки войск «Юг».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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