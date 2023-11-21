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Критики высоко оценили новый аниме-сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ»

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Фото: Netflix
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Релиз от Netflix — новая адаптация комикса-хита «Скотт Пилигрим» в стиле аниме. Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером стал создатель оригинальной истории Брайан Ли О’Мэлли. Это уже вторая попытка экранизировать бестселлер: в 2010 году вышел фильм «Скотт Пилигрим против всех», который получил более 70 наград и номинаций.

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Кинокритики и фанаты остались довольны релизом. Рецензенты отметили, что шоу берет за основу элементы оригинального комикса и фильма, но создает с их помощью уникальный продукт. Еще их порадовало возвращение актеров и использование стилистики аниме, которая больше соответствует общему настроению комикса.

Аниме-сериал сильно отличается от первоисточника и рассказывает совершенно иную историю. Изначально главным героем комикса был 23-летний музыкант и гик Скотт Пилигрим, который влюбляется в загадочную девушку Рамону Флауэрс. Чтобы начать с ней встречаться, Скотту нужно было сразиться с семью бывшими партнерами своей возлюбленной. В новой истории главной героиней становится Рамона, которая пытается вернуть Скотта, пропавшего сразу после первого неудачного поединка с ее бывшим парнем.

Netflix следует сразу нескольким современным трендам. Первый — создание контента для геймеров и гиков, второй — выбор сильного женского персонажа в качестве главного героя. Эти же идеи можно проследить в другом мультсериале-хите от стриминга — «Аркейн» по популярной игре League of Legends. И «Аркейн», и новый «Скотт Пилигрим» вышли в ноябре, во многом они опираются на традиции аниме, поэтому выход новой адаптации следует по отработанной схеме.

Финал шоу намекает на потенциальное продолжение: посреди титров есть дополнительная сцена, как в релизах от Marvel. В ней предводитель семерки злых бывших и один из главных антагонистов комикса и киноэкранизации, Гидеон Грейвс, планирует разрушить отношения Рамоны и Скотта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Восточные картинки: аниме по «Скотту Пилигриму» обещает стать хитом ноября

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