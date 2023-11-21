Синоптики спрогнозировали в Москве облачность и небольшой снег 21 ноября

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 21 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –6…–4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –8…–3 градуса, ночью похолодает до –13.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 746–749 мм ртутного столба.

20 ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о погоде на неделю, а также о прогнозируемом рекордно низком атмосферном давлении.

До этого, 15 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильных морозов до конца месяца не предвидится. По словам синоптика, на следующей неделе москвичей снова ожидают всплеск тепла и возврат к нулевым температурам.