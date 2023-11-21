«Победе» приостановили сертификат разработчика авиатехники

Росавиация приостановила авиакомпании «Победа» сертификат разработчика авиатехники. Приказ об этом подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров 10 ноября (с ним ознакомились «Известия»). Причина в документе не называется.

По словам источника «Известий» в агентстве, Росавиация приняла такое решение по просьбе управления Ространснадзора по надзору в гражданской авиации (Госавианадзора). В ходе проверки лоукостера госинспекторы выявили грубейшие нарушения федеральных авиаправил, регламентирующих сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей (ФАП-21), пояснил собеседник. Он добавил, что после этого Ространснадзор просил Росавиацию аннулировать «Победе» сертификат разработчика, но агентство на это не согласилось и лишь приостановило его действие.

При этом в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «Известиям», что «Победа» сама отозвала свой сертификат в рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы в части концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений. На сайте Росавиации он значится как приостановленный.

В пресс-службе «Победы» отметили, что отсутствие сертификата разработчика авиатехники не отразится на деятельности перевозчика. Поддержание летной годности воздушных судов будет осуществляться в том числе благодаря взаимодействию с департаментом развития конструкторских решений «Аэрофлота» и «Аэрофлот Техникс», указали там.

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Крылом не вышли: «Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники