Россия получит право участвовать в разработке месторождений Вьетнама

РФ и Вьетнам нарастят сотрудничество в нефтяных проектах — так, совместной компании «Русвьетпетро» понизят выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых на 202 млрд рублей до 2030 года. Подготовка законопроекта с этой мерой рассматривалась на правкомиссии по законопроектной деятельности 20 ноября, выяснили «Известия». Редакция направила запрос в кабмин.

«Предлагается ратифицировать протокол, предусматривающий меры госстимулирования деятельности ООО «СК «Русвьетпетро» на территории РФ с целью вовлечения в разработку ранее нерентабельных участков месторождений. Это позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений», — говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».

Мерой поддержки «Русвьетпетро» может стать введение понижающих коэффициентов для выплат НДПИ: коэффициент 0,41 с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028-го, а также на коэффициент 0,6 с 1 января 2029 года.

РФ взамен получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама, а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро».

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Добыча мечт: РФ получит право разработки нефтяных проектов во Вьетнаме