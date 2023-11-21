Двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Шахтах в Ростовской области. Об этом «Известиям» сообщили 21 ноября.
Отмечается, что в аварии пострадали два ребенка в возрасте двух лет и одного года. Они доставлены в больницу.
По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в разделительный газон, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой-Калиной».
Стало известно, что одной из предполагаемых причин лобового столкновения могла стать плохая погода.
Обстоятельства аварии устанавливают.
Накануне сообщалось, что семья с грудным ребенком на машине вылетела в кювет в Усманском районе Липецкой области. На помощь пришли сотрудники регионального управления государственной противопожарной спасательной службы.