Двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Шахтах в Ростовской области. Об этом «Известиям» сообщили 21 ноября.

Отмечается, что в аварии пострадали два ребенка в возрасте двух лет и одного года. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в разделительный газон, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой-Калиной».

Стало известно, что одной из предполагаемых причин лобового столкновения могла стать плохая погода.

Обстоятельства аварии устанавливают.

Накануне сообщалось, что семья с грудным ребенком на машине вылетела в кювет в Усманском районе Липецкой области. На помощь пришли сотрудники регионального управления государственной противопожарной спасательной службы.