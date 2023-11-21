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В секторе Газа остаются более 1200 граждан США

Госдеп США: в секторе Газа находятся свыше 1200 американских граждан
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Фото: REUTERS/Saleh Salem
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Около 1,2 тыс. американских граждан всё еще находятся в секторе Газа. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.

«Остаются свыше 1200 человек [территории сектора Газа], что гораздо больше, чем мы ожидали, объявляя об этом на предыдущей неделе», — сказал Миллер.

Он также добавил, что спустя месяц после начала обострения палестино-израильского конфликта погибли еще шесть американцев, пятеро из которых проходили службу в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Ранее, 2 ноября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что сектор Газа к покинули 79 граждан США. В то же время он отметил, что число эвакуирующихся из сектора Газа американских граждан меняется в реальном времени.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13,3 тыс. человек, среди них 5,6 тыс. детей, еще 31 тыс. человек ранены.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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