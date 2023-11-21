В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом в ночь на вторник, 21 ноября, сообщили в Минобороны РФ.
«Ночью 21 ноября около 00:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 20 ноября, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Брянской области.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА, летевшего в сторону столицы, в районе Электростали. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.