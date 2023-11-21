В США умер угнавший советский истребитель в Японию летчик Беленко

Советский летчик Виктор Беленко, который угнал истребитель в Японию, умер в США. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

«Беленко, впоследствии обосновавшийся в США, скончался 24 сентября в центре для пожилых людей, расположенном в небольшом городке Роузбуд на юге штата Иллинойс. Ему было 76 лет», — пишет издание.

Газета также приводит слова сына Беленко, который отметил, что его отец «вел самую скрытную жизнь».

Беленко в 1976 году угнал в Японию из СССР истребитель-перехватчик МиГ-25, на борту которого находилось советское секретное оборудование. После этого случая летчик получил политическое убежище и гражданство в США, где осуществлял консультации местным властям.