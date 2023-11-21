Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Прокуратура проверит повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

0
Фото: Генеральная прокуратура РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проверит обоснованность кратного повышения кадастровой цены коммерческой недвижимости. Об этом представители бизнеса попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова на встрече в Ульяновске.

Жилищный запрос: многодетные получают непригодные для строительства участки
Генпрокурор предложил возвращать необустроенные земельные наделы обратно муниципалитетам

Так, директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров заявил, что предприятие владеет более чем 40 объектами недвижимости и повышение кадастра приведет к тому, что в следующем году налоговая нагрузка на компанию вырастет минимум в два с половиной раза. Предприниматель рассказал, что из-за переоценки кадастровая стоимость активов в несколько раз превысила рыночную, и назвал методику расчетов «непонятной и непрозрачной».

Например, кадастровая цена имеющегося у предприятия двухкилометрового водопровода выросла в 13 тыс. раз и стоит теперь 19 млн рублей.

«Деньги мы могли бы направить на инвестиции, на увеличение производства, но будем вынуждены направлять в бюджет. Это благая цель, но в текущей экономической ситуации это повлечет за собой стагнацию производства», — уточнил директор фабрики.

Игорь Краснов поручил местной прокуратуре провести проверку по обращению, а центральный аппарат подключится к решению проблемы на федеральном уровне, заявил он.

Сейчас в России действует мораторий на рост кадастровой стоимости объектов, он истекает в конце 2023. Готовясь к его снятию, регионы сделали переоценку кадастра.

Если не принять меры по ограничению роста, то уже в январе следующего года предприниматели увидят неадекватный всплеск налога на имущество, подтвердил президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, «Опора России» уже обратилась в правительство с инициативой об ограничении предельного уровня повышения кадастровой стоимости коммерческой недвижимости до 10–15%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Налоговый край: прокуратура проверит рост кадастровой цены недвижимости

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023