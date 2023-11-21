Минздрав Газы сообщил о начале эвакуации раненых из индонезийской больницы

В секторе Газа началась эвакуация раненых из индонезийской больницы на юг анклава. Об этом 20 ноября сообщил представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.

«Около 500 раненых находились в индонезийской больнице, включая тех, у кого серьезные и тяжелые травмы. <…> Мы попытались вывести этих людей в координации с органами ООН и Красным Крестом, на это потребовалось много времени. Некоторые из пострадавших были эвакуированы в больницу «Аль-Наср» в Хан-Юнисе. Сейчас в больнице остаются около 400 раненых», — отметил аль-Кудра в эфире телеканала Al Jazeera.

Указывается, что пока вывезли около 100 человек.

Ранее, 20 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что потрясен ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что в результате атаки ЦАХАЛ по больнице погибли восемь человек. Позже число погибших увеличилось до 12. Израильская армия открыла огонь по больнице боевыми снарядами на рассвете.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аль-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.